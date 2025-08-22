Brolo, indagato per tentato omicidio: scattano i domiciliari per un 42enne

Applicata anche la misura del bracciale elettronico

MESSINA – Nelle prime ore della mattina, i carabinieri di Patti, hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con contestuale applicazione di braccialetto elettronico emessa dal gip Ugo Molina, nei confronti di un quarantunenne di Brolo.

Nello specifico, l’uomo è gravemente indiziato del presunto reato di tentato omicidio, commesso recentemente, in Brolo, nei confronti di un suo concittadino. L’indagato avrebbe aggredito la propria vittima, utilizzando un coltello di notevoli dimensioni e colpendola alle spalle all’altezza degli organi vitali, causandogli gravi ferite con conseguente ricovero in prognosi riservata.

Le indagini svolte dall’Arma dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti, in particolare l’acquisizione delle dichiarazioni delle persone offese unitamente all’acquisizione delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di acquisire elementi di gravità indiziaria tali da ottenere dal gip la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

“Il gip – si legge in una nota dei carabinieri – ha osservato come l’indagato, con la sua condotta spregiudicata, abbia dimostrato una incapacità di autocontrollo ed una latente inclinazione a commettere azioni violente e micidiali, al verificarsi di situazioni tutt’altro che estreme”.

“Si precisa – spiegano – che il procedimento pende tuttora in fase di indagini preliminari, e che, in ossequio del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rivelarsi necessario, anche a favore dell’indagato”.