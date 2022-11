Brunori: “Giocato su un campo duro, meritavamo almeno il pari”

L'attaccante del Palermo ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Cosenza

1' DI LETTURA

PALERMO – Parola a Matteo Brunori. L’attaccante rosanero, autore di una doppietta contro il Cosenza, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match per commentare la sconfitta subita dai rosa in casa degli uomini di Viali:

“C’è rammarico perché meritavamo almeno il pareggio, abbiamo preparato bene la partita in settimana e abbiamo affrontato il match nel modo giusto sul piano dell’atteggiamento. Alla fine sono stati solo episodi ma dobbiamo lavorarci, bisogna stare tutti più sul pezzo ma sappiamo che è un campionato difficile. Abbiamo giocato su un campo molto duro ma meritavamo almeno il pari”.

“Sono diverse partite che Di Mariano mi gioca molto più vicino – ha continuato Brunori in merito alla sua partita dopo l’ingresso in campo di Vido – sono cose che analizziamo insieme in settimana e che poi valuta il mister. Stiamo trovando la nostra quadra, c’è solo da continuare a lavorare”.

RIGORE E COSENZA

L’attaccante italo-brasiliano, nel finale di gara, si è visto parare da Marson un calcio di rigore che avrebbe regalato al Palermo il pari e in conferenza stampa è ritornato su uno degli episodi cruciali del match: “Sul calcio di rigore esiste anche il portiere, Marson ha fatto una bella parata ma le percentuali tra errore e realizzazione sono uguali. Dispiace perché potevamo portare a casa un punto importante, ci rimbocchiamo le maniche e aspettiamo la partita contro il Venezia”.

“Ho giocato diverse volte qui – conclude Brunori – e giocare contro il Cosenza è sempre molto difficile. E’ una squadra molto attrezzata che come noi fa un campionato per la salvezza, quando sono andati in vantaggio sono stati bravi a perdere del tempo come è giusto che sia però si tratta di una squadra attrezzata”.