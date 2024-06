Azzurri sconfitti 2-0 e mai in partita

L’Italia perde 2-0 con la Svizzera negli ottavi di finale di Euro 2024 ed è eliminata. I gol nel primo tempo al 37′ di Freuler, nel secondo al 1′ di Vargas.

“Il ritmo ha fatto la differenza. In questo momento non siamo in grado di fare più di questo”. Sono queste le prime parole del ct della Nazionale Luciano Spalletti, ai microfoni Rai, dopo l’eliminazione agli ottavi degli Europei contro la Svizzera.