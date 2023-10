Bruxelles, il killer tunisino era sbarcato a Lampedusa nel 2011

Ora si indaga sui contatti in Italia del 45enne tunisino

BRUXELLES – Il 45enne tunisino che prima di essere ucciso dalla polizia ha ucciso due svedesi a Bruxelles era sbarcato a Lampedusa nel 2011. E ora si indaga sui suoi contatti in Italia. L’attenzione verso la minaccia terroristica è alta anche nel nostro Paese, con Piantedosi che parla di “rischi di radicalizzazioni islamiste”.

Ieri, intanto, ci sono stati due arresti a Milano in un blitz antiterrorismo: nelle chat commenti pro-Isis e minacce alla Meloni. “Dall’immigrazione illegale di massa possono sorgere anche gravi rischi per la sicurezza in Europa”, avverte la premier.