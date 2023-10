Bruxelles, spari in centro: due morti e diversi feriti. Sospesa Belgio-Svezia

Un uomo avrebbe fatto fuoco urlando “Allah akbar”

1' DI LETTURA

BRUXELLES – Un uomo, armato di kalashnikov ha aperto il fuoco nel centro di Bruxelles uccidendo due persone (cittadini svedesi) per poi darsi alla fuga. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbero diversi feriti. L’uomo mentre faceva fuoco avrebbe gridato avrebbe urlato “Allah akbar”. L’attentatore in un video diffuso in rete in cui rivendica la sua appartenenza allo Stato islamico e si vanta di aver eliminato dei non credenti, afferma di avere sparato per “vendicare i musulmani”.

Partita sospesa

E’ stata interrotta e poi rinviata la partita tra Belgio e Svezia che si stava disputando a Bruxelles, in seguito all’attentato avvenuto nel centro della città, con due svedesi uccisi in una sparatoria. Dopo la fine del primo tempo, soprattutto su pressione della squadra svedese, è stato deciso di non far rientrare le squadre in campo.