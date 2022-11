Buccheri la Ferla, panchina rossa per dire stop alla violenza sulle donne

Promotori dell’iniziativa sono le Direzioni dell'Ospedale in collaborazione con tutte le unità operative e della dott.ssa D'Anna

PALERMO – Nei viali dell’ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, è stata installata una panchina rossa colore del sangue, simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più perché portata via dalla violenza e simbolo contro ogni forma di violenza di genere. In contemporanea la sera del 24 e del 25 novembre l’edificio della direzione amministrativa dell’Ospedale verrà illuminato di rosso per ricordare le vittime.

Promotori dell’iniziativa sono state le Direzioni dell’Ospedale in collaborazione con tutte le unità operative dell’Ospedale e della dott.ssa Maria Rosa D’Anna. “Il nostro è un gesto simbolico e duraturo dichiara Fra Gianmarco Languez, il Superiore dell’Ospedale – per ricordare l’importanza delle azioni quotidiane condivise per il contrasto alla violenza di genere e per far crescere la cultura del rispetto e contemporaneamente sensibilizzare dipendenti, pazienti e cittadini sul tema della violenza di genere”.

“La panchina che abbiamo installato – aggiunge il Direttore Sanitario dell’Ospedale, dott. Dario Vinci, è il simbolo di una situazione molto grave, ma è anche un’opportunità per riflettere su cosa possiamo fare ancora e per sedersi accanto ad ogni donna che ha bisogno di aiuto. Come ospedale abbiamo realizzato azioni di sostegno, servizi di consulenza e di altra tipologia rivolti alle donne. La violenza sulle donne è un gravissimo problema di salute con ripercussioni fisiche, psicologiche e sociali”.