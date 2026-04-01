Processo per peculato sugli incarichi aggiuntivi

PALERMO – Verdetto ribaltato. Dopo la condanna in primo grado la prima sezione della Corte di Appello di Palermo, presieduta da Adriana Piras, ha assolto la dirigente regionale Silvia Coscienza. Difesa dall’avvocato Roberto Mangano, era imputata per peculato e in primo grado le erano stati inflitti 3 anni di reclusione con la confisca per diverse migliaia di euro.

La vicenda è quella delle indennità per incarichi aggiuntivi che, secondo il principio di onnicomprensività, non possono essere incassate dal dirigente, ma versate in un apposito capitolo del bilancio regionale. In particolare si contestava all’imputata di essersi appropriata, nella qualità di commissario straordinario dell’Ato Tp2 – Belice Ambiente spa, dunque di pubblico ufficiale, di 39.195 euro.

La difesa, invece, ha dimostrato che l’imputata ha agito in buona fede, spiegando il particolare periodo storico in cui il dirigente ha operato, caratterizzato dal caos interpretativo della normativa. Erano gli stessi provvedimenti di nomina a confondere il dirigente sull’effettivo diritto a incassare le somme.

Ed infatti, preso atto di una fuorviante prassi, l’amministrazione regionale anni dopo ha emesso una circolare affinché nei provvedimenti di nomina venissero inseriti specificamente gli articoli di legge che riportano l’obbligo dell’ente, beneficiario della prestazione del dirigente nominato, di versare il relativo compenso in un capitolo del bilancio regionale, così salvaguardando il principio di onnicomprensività.

La Corte di Appello di Palermo ha quindi accolto la linea difensiva, assolvendo l’imputata perché il fatto non costituisce reato, e revocando la confisca.