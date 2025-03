Burrafato e il meme sul carro armato arcobaleno: è polemica sui social

La dem Di Gangi: “Lagalla cosa ne pensa?”

PALERMO – L’immagine ritrae un carro armato arcobaleno, con tanto di bandiera europea e soldato dotato di mascherina. E la frase che l’accompagna è anche più eloquente: ”Presentato il prototipo di carro armato europeo. Si chiama Samantha ma nasce come Guido, è elettrico, tollerante, inclusivo e spara chic”.

E’ polemica, sui social, per il meme pubblicato sul proprio profilo Facebook da Salvatore Burrafato, ex sindaco di Termini Imerese e oggi presidente della Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino. Meme che fa riferimento al piano di riarmo annunciato dall’Ue ma anche alle misure anti-Covid e al mondo LGBTQI+.

Di Gangi (Pd): “Una cosa vergognosa”

Un’immagine che ha riscosso una cinquantina di mi piace ma ha provocato la reazione della consigliera comunale Pd di Palermo Mariangela di Gangi. “Condividere meme offensivi e intrisi di stereotipi contro le persone LGBTQI+ nel 2025 non è solo vergognoso, ma definisce le persone per quello che sono”, scrive sul proprio profilo.

“Stavolta a farlo non è un semplice cittadino o una semplice cittadina bensì Salvatore Burrafato, il Presidente di Gesap, nominato su indicazione del Comune di Palermo. Ovviamente è inaccettabile che chiunque utilizzi i social per diffondere messaggi pieni di odio e pregiudizi, ma lo è di più se a farlo è chi rappresenta il comune di Palermo in uno dei posti in cui, più che altrove, Palermo dovrebbe immaginare il modo migliore per presentarsi al resto del Paese, dell’Europa, del mondo.

“Cosa ne pensa Lagalla?”

“E se questo è il pensiero personale di chi rappresenta la città nella partecipata che elabora la strategia di sviluppo del suo aeroporto, direi che siamo messi davvero male – conclude l’esponente del Pd -. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa Lagalla di tutto questo”.