Bus pieno: i pendolari restano a terra. Gennuso: “Si dimettano i vertici Ast”

La presa di posizione del deputato azzurro

PALERMO – “Stamattina circa 30 pendolari in partenza da Rosolini con la linea Ast diretta verso Fontanarossa sono stati lasciati a terra per mancanza di posti sul bus”. Lo dice Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia che chiede le dimissioni dei vertici dell’azienda di trasporto pubblico “che ancora una volta – afferma – dimostrano la propria incapacità a dare risposte alle necessità del territorio siracusano e dei suoi cittadini.”

“Si dimettano i vertici”

“Mi chiedo – aggiunge – se Ast non pensi di dover rimborsare la giornata persa ai lavoratori che oggi non hanno potuto raggiungere il proprio posto di lavoro. Mentre altre compagnie mostrano grande sensibilità e attenzione per il nostro territorio, Ast, che dovrebbe prioritariamente rispondere ad interessi pubblici, dimostra la propria incapacità. Non credo ci sia alternativa alle immediate dimissioni dei vertici per manifesta incapacità”.