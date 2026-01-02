Caccamo, ubriachi aggrediscono soccorritore e carabinieri: arrestati

CACCAMO (PALERMO) – Ubriachi hanno aggredito i carabinieri e un soccorritore del 118 che sono intervenuti in soccorso nella circonvallazione di Caccamo. Sono un russo di 55 anni e un italiano di 34 anni che sono stati arrestati da carabinieri per resistenza e violenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento.

L’aggressione

I militari hanno bloccato il 55enne che stava provocando disordini. Sono stati chiamati i sanitari del 118 per portarlo in ospedale. Durante le operazioni per riportarlo alla calma è intervenuto il 34 enne, anche lui ubriaco, che ha cercato di colpire il russo. Mentre si trovava in ambulanza il 55enne ha aggredito i sanitari e danneggiato il mezzo di soccorso. Il gip di Termini Imerese ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo per gli indagati la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.