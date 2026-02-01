Cacciatori morti nel Messinese: continuano le indagini, funerali rinviati

Alle famiglie è stato comunicato che i corpi rimangono a disposizione dell'autorità giudiziaria

MONTAGNAREALE – Rimandati a data da destinarsi i funerali dei tre cacciatori trovati morti il 28 gennaio scorso in contrada Carìstia di Montagnareale, sui Nedrobi, nel Messinese. Alle famiglie è stato comunicato che i corpi rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria che non ha concesso il nulla osta.

Cacciatori morti, continuano le indagini

Proprio stamane le onoranze funebri avevano provveduto a sistemare le salme all’interno delle bare ed erano stati affissi anche i necrologi che annunciavano per la tarda mattinata di domani la partenza dall’ospedale Papardo di Messina del feretro di Antonio Gatani per raggiungere Patti, dove nel pomeriggio nella chiesa Concattedrale sarebbe stato celebrato il funerale.

Non si conosceva, invece, ancora, il giorno in cui si sarebbero tenuti i funerali per i due fratelli Giuseppe e Davis Pino di San Piero Niceto. Questa ulteriore richiesta di tempo da parte degli inquirenti lascia intendere che l’inchiesta non sia ancora chiusa e che per giungere alla verità appaiono necessari ulteriori accertamenti.

Oltre agli esami sui cadaveri, gli inquirenti continuano a cercare indizi sul luogo della strage. La zona è off limits giorno e notte, con i carabinieri che ne bloccano l’accesso. Utile per chiarire chi quella mattina si trovava in zona, è l’analisi dei numeri di cellulare che si sono agganciati alle celle telefoniche presenti in quell’aria.

Rimane, comunque, da chiarire la presenza di A. S., il compagno di caccia del Gatani. Agli inquirenti sembra che abbia confermato che quella mattina era partito insieme alla vittima per andare a caccia, ma che poi l’avrebbe lasciato da solo.