 Cade dal balcone durante la festa di Capodanno: ragazza in coma
Cade da un balcone la notte di Capodanno: una 22enne è in coma

E' successo in una villa a Fondo Anfossi
PALERMO
di
PALERMO – E’ stata operata all’ospedale di Villa Sofia a Palermo per ridurre l’emorragia cerebrale una giovane di 22 anni caduta dal balcone da un altezza di 3 metri nel corso di una festa di Capodanno in una villa a Mondello a Fondo Anfossi. La giovane ha riportato anche diverse fratture.

La dinamica

Sarebbe rimasta chiusa dentro al bagno e avrebbe tentato di rientrare in casa passando dalla finestra. Avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta sbattendo la testa. Le indagini sono condotte dai carabinieri hanno ascoltato il proprietario dell’immobile e sono alla ricerca di altri fra gli invitati al party per ricostruire quanto successo quella notte.

I soccorsi

A trasportare la giovane in ospedale alcuni amici a bordo di un’auto. La festa sarebbe stata organizzata da un 32enne, un commerciante e vi avrebbero partecipato decine di persone. Un party come tanti all’insegna della musica e del divertimento. Per cause ancora da chiarire, intorno alle 4, la 22enne sarebbe rimasta bloccata da sola all’interno di un bagno che si trova al piano terra dell’immobile. Forse a causa della musica ad alto volume nessuno avrebbe sentito le richieste di aiuto lanciate dalla ragazza che, a un certo punto, avrebbe deciso di risolvere da sé.

Ricoverata al Trauma center

Avrebbe quindi aperto la finestra del bagno per scavalcare e saltare in un balcone vicino, ma qualcosa sarebbe andato storto e la ragazza sarebbe caduta nel seminterrato, da un’altezza di circa 3 metri, riportando diversi traumi. La giovane si trova ricoverata al Trauma Center in coma farmacologico.

