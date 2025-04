Cade dal secondo piano e finisce su un’auto, indagini a Castelvetrano

L'uomo ha 35 anni ed è stato trasportato al trauma center di Villa Sofia

CASTELVETRANO (TRAPANI) – La polizia municipale sta indagando a Castelvetrano sulle cause della caduta dal secondo piano di una palazzina in via Scinà a Castelvetrano, di R.D., 35 anni, originario di Palermo. L’uomo lavora in un’attività commerciale in città.

Cosa sia realmente accaduto è ancora al vaglio dei vigili urbani al comando guidata da Antonio Ferracane.

L’uomo è finito sul tetto di una vettura e il proprietario ha avvisato una pattuglia che, in quel momento, si trovava in zona per la rimozione di un’auto. Sono stati gli stessi vigili urbani ad avvisare il 118.

Il ferito è stato dapprima trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale ‘Vittorio Emanuele II’ di Castelvetrano e poi, vista la gravità delle ferite riportate (compresa un’emorragia cerebrale a causa della caduta), è stato trasferito al trauma center di Villa Sofia a Palermo. La Polizia municipale ha già ascoltato alcuni testimoni.