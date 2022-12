Cade dal tetto di un capannone: perde la vita un 30enne originario di Paternò

Un volo fatale da un'altezza di circa dieci metri.

1' DI LETTURA

CATANIA. Ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un capannone in via Fossa Cava, zona Borgo Panigale nei pressi dell’aeroporto Marconi, precipitando all’interno dell’edificio.

La vittima è Giuseppe L. un 30enne originario di Paternò residente a Zola (Bo), che in Emilia Romagna si era trasferito proprio per motivi di lavoro.

Una caduta fatale e vertiginosa da un’altezza di almeno 10 metri.

Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e funzionari della medicina del lavoro dell’Ausl.



L’intera area è stata posta sotto sequestro.