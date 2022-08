Cade mentre corre, runner soccorsa tra i boschi di Monreale e Pioppo

La donna ha avuto delle difficoltà a contattare i soccorsi per la scarsa presenza di campo ma alla fine gli aiuti sono arrivati

Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione nella tarda serata di ieri per soccorrere una runner infortunata nei boschi tra Monreale e Pioppo. R.M., 55 anni, di Monreale, si stava allenando da sola nella zona di via Esterna Valle Cuba quando è scivolata sulla strada sterrata cadendo: forse si è lussata l’anca destra.

Erano da poco passate le 19 e la donna, non senza difficoltà per la scarsa presenza di campo, è riuscita a lanciare l’allarme alla centrale del Numero di emergenza unico che, attraverso il 118, trattandosi di una zona particolarmente impervia, ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino che è arrivato alle 21,30. In pochi minuti due squadre da Palermo hanno raggiunto il luogo dell’incidente, hanno immobilizzato la donna, messa su una barella e trasportata fino alla strada asfaltata dove c’era ad attenderla un’autoambulanza del 118. La runner è stata portata al vicino ospedale Ingrassia, a Palermo.