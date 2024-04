Una giovane cade dalla tavola da surf mentre uno squalo nuota sotto di lei VIDEO

La surfista è uscita dall'incontro incolume

Un recente video diventato virale ha catturato l’attimo mozzafiato in cui una surfista cade in acqua nelle immediate vicinanze di uno squalo, dalla tavola da surf, al largo della spiaggia di Hadera, in Israele.

Le immagini, risalenti a qualche tempo fa ma tornate di grande attualità sui social media, mostrano chiaramente la pinna dello squalo nuotare a breve distanza dalla tavola da surf della giovane sportiva al momento della sua caduta. Fortunatamente, grazie alla testimonianza di un amico che ha ripreso la scena, sappiamo che la giovane surfista è uscita dall’incontro incolume, senza subire alcun danno.



