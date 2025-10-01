 Caduto un aereo dell'Aeronautica militare, morti i piloti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Precipitato un aereo dell’Aeronautica militare, morti i piloti

Nella zona del Parco del Circeo
ROMA
di
1 min di lettura

ROMA – Nella mattinata di oggi un velivolo T-260B dell’Aeronautica militare, appartenente al 70esimo Stormo di Latina, in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo. Ne dà notizia una nota dell’Aeronautica. I due militari a bordo sono morti.

Sul posto i soccorsi

Ancora ignote le cause. L’aereo è caduto in un’area nei pressi del Parco nazionale del Circeo. Sul posto, nell’area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate del Parco, in una zona di foresta, sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Il territorio è quello del comune di Sabaudia.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI