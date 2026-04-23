I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda

CAGLIARI – Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso durante la notte a Monserrato, comune della città metropolitana di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il 23enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

I carabinieri della compagnia di Quartu e i colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari hanno avviato le indagini. Tutta l’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici nel tentativo di trovare indizi utili.

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