Cagliari-Palermo, i convocati di mister Corini: squadra quasi al completo

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha deciso i calciatori rosanero convocati per la gara contro il Cagliari. La sfida verrà giocata alla Unipol Domus, in Sardegna, e sarà valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di sabato 12 agosto, con l’incontro che verrà trasmesso in diretta televisiva, in chiaro, su Italia 1.

Di seguito, i calciatori rosanero convocati per la partita contro la compagine di mister Ranieri. Assente solo Giuseppe Aurelio.

1 Desplanches

2 Graves

4 Gomes

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

12 Nespola

15 Marconi

18 Nedelcearu

20 Vasic

21 Damiani

22 Pigliacelli

23 Saric

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

32 Ceccaroni

37 Mateju