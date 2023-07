Coppa Italia, ecco data e orario di Cagliari-Palermo

Il primo impegno ufficiale dei rosanero sarà trasmesso in chiaro in tv

1' DI LETTURA

Il Palermo affronterà il Cagliari in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, come conseguenza del piazzamento in classifica delle due squadre nell’ultima stagione.

La prima gara ufficiale dei rosanero guidati da Eugenio Corini verrà giocata sabato 12 agosto alle ore 21:15 allo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo. Il match verrà trasmesso in diretta su Italia 1.

In caso di vittoria, il club di viale del Fante scenderebbe nuovamente in campo tra i primi giorni di novembre, per giocare i sedicesimi di finale. Nel lato del tabellone occupato anche dal Palermo, c’è già il Milan qualificato agli ottavi di finale della competizione nazionale.