Cagliari-Palermo, Corini: “Orgoglioso della prestazione dei ragazzi”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero al termine della sfida contro gli uomini di Ranieri

1' DI LETTURA

Parola ad Eugenio Corini. L’allenatore dei rosanero è intervenuto al termine del match contro il Cagliari per commentare l’eliminazione subita dai sardi in Coppa Italia al termine dei tempi supplementari: “Sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi, abbiamo giocato alla pari contro una squadra di Serie A provando sempre ad esprimere il nostro gioco”.

“Sono molto dispiaciuto per i ragazzi perché prendere gol così nel finale fa male – prosegue Corini -, questo mostra come non bisogna mai abbassare la tensione. Abbiamo fatto un ritiro con grande intensità e applicazione e questa gara ci prepara al meglio per l’esordio in campionato contro il Bari”.

“Vasic ha grandi qualità – conclude il tecnico ai microfoni di “Sport Mediaset” -, crediamo tanto in lui e ha fatto una grande partita. Abbiamo recuperato alcuni giocatori solo nell’ultima settimana ma nonostante tutto la squadra ha retto fino alla fine, la base è solida ma dobbiamo sicuramente fare qualcosa sul mercato per alzare il livello della squadra”.