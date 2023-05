Cagliari-Palermo, Segre: “Contro il Brescia i tifosi ci daranno una grande mano”

Le parole del centrocampista rosanero autore del gol che ha aperto le marcature alla Unipol Domus

1' DI LETTURA

PALERMO – Parola a Jacopo Segre. Il centrocampista rosanero, autore del gol che ha aperto le marcature contro il Cagliari, è intervenuto in mixed zone al termine della partita per commentare la sconfitta rimediata alla Unipol Domus e allo scontro contro il Brescia decisivo per l’accesso ai play-off.

“Siamo dispiaciuti ma allo stesso tempo contenti – ha esordito Segre – perché abbiamo fatto una bella prestazione contro una squadra di grande blasone. Nonostante la sconfitta siamo dentro i play-off, adesso ci giocheremo tutto nell’ultima partita contro il Brescia in casa dove i tifosi ci daranno una grossa mano”.

“Gli inserimenti sono una delle mie caratteristiche – prosegue il centrocampista rosa – se poi riesco a finalizzarli al meglio e porto in vantaggio la squadra è sempre un piacere. Lavoro tanto su questi aspetti, portare in vantaggio la propria squadra è sempre un motivo di orgoglio”.

Nonostante la sconfitta i rosa, contro una squadra ostica come il Cagliari, è riuscito a rimanere in partita sfiorando fino alla fine il pari con l’uomo in meno: “Siamo una squadra forte, ben organizzata che nonostante le difficoltà sta sempre dentro la gara perché siamo il Palermo e lottiamo per questa città e per questa maglia che meritano tanto. Siamo sempre sul pezzo perché non è ancora finita”.

“Faremo una settimana concentrati e daremo sempre il massimo in ogni allenamento come abbiamo sempre fatto – conclude Segre -. Affronteremo la partita con la giusta lucidità perché dovremo combattere fino all’ultimo secondo. Chi vorrei affrontare nei play-off? Pensiamo prima ad entrarci, poi vedremo”.