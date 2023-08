Il Palermo non torna in città: a Veronello prima della Coppa Italia

Il ritiro dei rosanero termina il 4 agosto con la sfida contro il Trento

Il Palermo non tornerà nel capoluogo siciliano al termine del ritiro in Trentino Alto Adige, previsto nella giornata di venerdì 4 agosto con l’ultimo test amichevole di questa preparazione estiva contro il Trento. La squadra proseguirà la preparazione da lunedì 7 agosto presso il centro sportivo Veronello Resort di Calmasino (VR) in vista del match di Coppa Italia in casa del Cagliari.

I rosanero affronteranno i sardi in occasione dei trentaduesimi di finale della competizione nazionale. La prima gara ufficiale dei rosanero guidati da Eugenio Corini verrà giocata sabato 12 agosto alle ore 21:15 allo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo. Il match, inoltre, verrà trasmesso in diretta su Italia 1.

Tutte le sedute d’allenamento saranno a porte chiuse: così l’allenatore originario di Bagnolo Mella si avvierà al primo impegno ufficiale della nuova stagione. Dopo la gara contro il Cagliari, dunque, i rosanero dovrebbero tornare in Sicilia e proseguire gli allenamenti nel nuovo centro sportivo di Torretta.