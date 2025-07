Calamità naturali in Sicilia: il governo Schifani recupera 45 milioni

Approvata la proposta di rimodulazione delle risorse

PALERMO – Il governo Schifani ha recuperato 45 milioni di euro per fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio siciliano nel 2025. La giunta regionale, nella seduta di oggi pomeriggio, ha approvato la proposta di rimodulazione delle risorse del Pr Fesr 2021/27 presentata dal dipartimento della Programmazione.

Calamità naturali in Sicilia, il provvedimento

In particolare, è stato inserito il nuovo obiettivo specifico 2.10 con la riallocazione di risorse non ancora finalizzate. La rimodulazione, quindi, non comporta alcuna variazione della dotazione finanziaria complessiva del Programma.

“Cogliamo l’opportunità offerta dal regolamento comunitario Restore – ha detto il presidente Renato Schifani – per impiegare importanti risorse da destinare a interventi urgenti nel territorio per affrontare le conseguenze degli eventi calamitosi che, dall’inizio di quest’anno, hanno causato danni alle comunità locali, e per il ripristino dei sistemi produttivi e delle reti infrastrutturali”.