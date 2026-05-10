 Calamonaci, il manifesto funebre con la foto del sindaco
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Calamonaci, il manifesto funebre: l’intimidazione al sindaco Spinelli

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La minaccia al primo cittadino
AGRIGENTO
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1 min di lettura

 AGRIGENTO – Manifesto funebre stampato su carta, formato A3, con la foto del sindaco Pellegrino Spinelli e l’annuncio del decesso. A ritrovarlo, nel piazzale del cimitero comunale di Calamonaci (Agrigento), è stato un netturbino.

Per il primo cittadino si tratta dell’ennesima, la seconda nell’arco di una settimana, intimidazione. Negli ultimi 4 anni ha ricevuto 5 lettere di minacce di morte.

Spinelli, eletto nel 2018 e riconfermato per il secondo mandato nel giugno 2023, nei giorni scorsi aveva dichiarato di “sentire vicina la presenza dello Stato” e che “non si lascerà condizionare”. Anche su questo nuovo episodio indagano i carabinieri.

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