Calamonaci, il manifesto funebre: l’intimidazione al sindaco Spinelli

La minaccia al primo cittadino

AGRIGENTO – Manifesto funebre stampato su carta, formato A3, con la foto del sindaco Pellegrino Spinelli e l’annuncio del decesso. A ritrovarlo, nel piazzale del cimitero comunale di Calamonaci (Agrigento), è stato un netturbino.

Per il primo cittadino si tratta dell’ennesima, la seconda nell’arco di una settimana, intimidazione. Negli ultimi 4 anni ha ricevuto 5 lettere di minacce di morte.

Spinelli, eletto nel 2018 e riconfermato per il secondo mandato nel giugno 2023, nei giorni scorsi aveva dichiarato di “sentire vicina la presenza dello Stato” e che “non si lascerà condizionare”. Anche su questo nuovo episodio indagano i carabinieri.