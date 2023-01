Calci alla moglie incinta di 8 mesi: “È mia moglie, la picchio quando voglio”

I militari hanno proceduto all'arresto del marito violento in flagranza di reato

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate dalle percosse alla moglie incinta nella loro abitazione. È accaduto a Toano, in Emilia Romagna, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni di origini marocchine.

La donna, una casalinga di 32 anni, è stata accompagnata all’ospedale di Sassuolo per accertamenti: la prima prognosi è di 15 giorni per le lesioni riportate nell’aggressione.

L’uomo l’avrebbe colpita dal marito con schiaffi e pugni in faccia e calci alla pancia. La donna si così è precipitata a casa dalla figlia una reazione aggressiva del genero: “È mia moglie, la picchio quando voglio, tu non ti intrometti fra di no. Gli faccio quello che voglio”, avrebbe detto alla suocera. La madre, a quel punto, ha immediatamente allertato i soccorsi e ha telefonato al 112, che ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri della stazione di Toano.

