Calcio Catania, prorogato l’esercizio provvisorio e fissata una nuova asta

Le nuove scadenze da segnare nel calendario dei rossazzurri

CATANIA – Fino al 7 marzo 2022. È la nuova scadenza dell’esercizio provvisorio del Calcio Catania per come è stata decisa dal tribunale di Catania. “Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale“, si legge in una nota di piazza Verga, ieri è stato deciso di concedere la proroga alla società sportiva.

Dopo la prima asta andata deserta l’11 febbraio 2022, per il tribunale ci sono le “condizioni di esperire, allo stato degli atti, un ultimo tentativo di vendita del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania spa”.

In altri termini: il 4 marzo 2022 si terrà una nuova asta. Stavolta il costo di base della società sarà di 500mila euro, con un rialzo minimo di 50mila euro. Alle 12 del 4 marzo scadranno i termini per la presentazione delle offerte. E alle 16 di quello stesso giorno si apriranno le eventuali buste.