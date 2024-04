Eccellenza, l’Athletic Club Palermo raggiunge la salvezza aritmetica

Il presidente: "Stagione lunga e difficile"

PALERMO – Salvezza raggiunta con novanta minuti d’anticipo per l’Athletic Club Palermo. Nonostante il ko esterno (1-0) contro la Supergiovane Castelbuono nell’ultima trasferta stagionale, i nerorosa di Gabriele Cipolla si sono assicurati la permanenza nel campionato di Eccellenza anche nella prossima stagione.

“È stata una stagione lunga e difficile – spiega il presidente dell’Athletic Club Palermo, Gaetano Conte -. Adesso abbiamo un’ultima settimana di lavoro davanti e la partita in casa contro il Mazara per onorare al meglio il campionato. Poi avremo tempo per festeggiare e ricaricare le batterie. Grazie a tutti coloro che si sono spesi per la causa dell’Athletic”.

Ottavo in classifica con 35 punti – frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte – l’Athletic Club Palermo chiuderà il campionato domenica 28 aprile, ore 16.30, al “Favazza” di Terrasini contro il Mazara.