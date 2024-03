Eccellenza, l’Athletic Club Palermo torna alla vittoria con il Castellammare

Interrotta la striscia di partite senza successi

Dopo due mesi l’Athletic Club Palermo ritrova la vittoria. La formazione nerorosa ha battuto 3-1 il Castellammare, interrompendo così una striscia di sette partite senza successi. Al “Favazza” di Terrasini la formazione di Gabriele Cipolla ha giocato un’ottima partita, reagendo anche alle difficoltà del finale del primo tempo – con il gol del momentaneo pari ospite – e dei primi 10 minuti del secondo.

Il match parte bene per l’Athletic che in un primo tempo di studio e su ritmi bassi sblocca il risultato al 21° minuto con Pomba, bravo a sfruttare il lavoro spalle alla porta di Manfrè e battere Di Paola con un tiro dal limite. Prima dell’intervallo arriva il pari ospite con Taibi. Il numero 9 del Castellammare anticipa la difesa dell’Athletic sugli sviluppi di un calcio d’angolo, battendo Russo con un colpo di testa. Gli ospiti di mister Mione partono bene nel secondo tempo. Al 65° minuto, però, arriva l’episodio che decide la partita. Tarantino respinge sulla linea un tiro di Camara con la mano, per l’arbitro è rigore e rosso. Dal dischetto Manfrè non sbaglia. Con un uomo in più l’Athletic gestisce e chiude i conti poco prima del 90′ con Caronia che fredda Di Paolo su assist di Camara.

Finisce 3-1 per l’Athletic che vince per la prima volta in casa nel 2024: l’ultima vittoria, infatti, risaliva al 9 dicembre contro la Supergiovane Castelbuono. I nerorosa, ora a quota 31 punti in classifica nel girone A del campionato di Eccellenza, torneranno in campo domenica 7 aprile contro il Fulgatore.