Calcio femminile: il CEIPES a Palermo col progetto One Goal

PALERMO – Il CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo – partner del Progetto “One Goal”, finanziato dal Programma Erasmus + EAC – EMS – Exchanges and Mobility in Sport, sbarca a Palermo.

L’obiettivo è quello di migliorare le competenze delle allenatrici di calcio femminile attraverso lo sviluppo di un’innovativa metodologia di allenamento che potrà essere utilizzata dal personale sportivo interessato.

I PAESI COINVOLTI

Il Consorzio è composto dalle seguenti organizzazioni:

Active Youth – Lituania

CEIPES – Italia

Audele – Uruguay

Bais – Ungheria

BSDA – Bulgaria

WFC

Ogni partner di progetto organizzerà nel proprio paese una WFC – Women Football Campaign – alla quale prenderanno parte due allenatrici di calcio provenienti dalle diverse Nazioni coinvolte. Le WFC hanno lo scopo di formare allenatrici di calcio femminile su competente tecniche, tattiche e psico-sociali. Durante la prima parte della campagna le allenatrici parteciperanno a workshop e seminari formativi con esperti esterni. Mentre, nella seconda parte, le allenatrici metteranno in pratica le conoscenze apprese e coinvolgeranno bambini e adolescenti nel gioco del calcio organizzando sessioni di allenamento. Lavorando insieme durante queste attività, le allenatrici partecipanti stabiliranno un nuovo network, creando un ambiente in cui comunicare attivamente e condividere esperienze professionali tra loro.

L’EVENTO

La WFC Italiana si terrà a Palermo il 13 e 14 giugno 2022. Durante la mattina del 13 si terrà nei locali del CEIPES, siti in via Francesco Maria Alias n. 20, una conferenza sul calcio femminile e sul ruolo delle donne allenatrici nel mondo del calcio.

Tale conferenza, organizzata in collaborazione con ASD Palermo, vedrà la partecipazione di esperti di sport ed esponenti di spicco del calcio siciliano. Successivamente verrà presentato il progetto One Goal, il report di ricerca realizzato e le attività locali e internazionali organizzate dal CEIPES.Nel pomeriggio del 13 le allenatrici, provenienti dai cinque paesi partner, prenderanno parte a dei workshop sulla relazione giocatori – allenatori e su come combattere stereotipi e pregiudizi nel mondo del calcio femminile. Durante la mattina del 14 le allenatrici si confronteranno circa le tecniche di allenamento e metodologie utilizzate nei diversi Paesi Partner.

Il CEIPES coinvolgerà per le attività e per le sessioni di allenamento – in programma il pomeriggio del 14 giugno 2022 – le allenatrici e le bambine e ragazze dei settori giovanili (under 12, under 15 e under 17) del ASD Palermo Calcio.