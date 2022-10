Calcio, fumogeno in campo: Daspo per ultras del Catania 

Si tratta di un ventottenne.

Catania – La Polizia di Stato ha denunciato un ultras catanese di 28 anni per il lancio di un fumogeno in campo avvenuto in occasione dell’incontro di calcio Catania-Castrovillari dello 9 ottobre scorso. Emesso nei suoi confronti anche un Daspo della durata di cinque anni. Secondo quanto accertato, durante lo svolgimento della gara, dopo essersi travisato, dal settore della curva sud ha lanciato un fumogeno sulla pista di atletica dello stadio ‘Angelo Massimino’. Il tifoso è stato identificato “con certezza assoluta” dagli investigatori della Digos della Questura di Catania grazie anche all’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’impianto sportivo e delle video riprese effettuate dal personale del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica.