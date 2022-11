Calcio, mondiali Qatar al via tra le polemiche

Scontro anche la Fifa e le Nazionali e non solo

La politica estera ruba la scena in Qatar, dove sono in corso i Mondiali di calcio.

I giocatori iraniani protestano contro la repressione delle rivolte nel loro Paese.

Ed è scontro anche tra la Fifa e le Nazionali che hanno preannunciato l’intenzione di far indossare ai propri capitani una fascia con la scritta arcobaleno “On Love” contro le discriminazioni. La Federazione ha citato il regolamento che impone di indossare “solo la fascia da lei fornita” e prevede l’ammonizione per chi non si adegua.

Inghilterra, Galles, Belgio, Danimarca, Germania, Svizzera e Olanda hanno rinunciato, pur sottolineando in un comunicato “frustrazione per una decisione della Fifa senza precedenti”.