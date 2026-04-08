 Calcio, il Palermo in Australia: amichevole con la Juventus, la data
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Calcio, il Palermo in Australia: amichevole con la Juventus, la data

palermo calcio australia foto fb
L'annuncio dell'amministratore delegato del club di viale del Fante, Giovanni Gardini
l'evento
di
1 min di lettura

PALERMO – Per la prima volta il Palermo calcio sbarca in Australia per una tappa storica della preparazione pre campionato 2026. Il club rosanero parteciperà ad agosto a “Calcio Italiano” a Perth che coinvolge anche Inter, Juventus e Milan.

Calcio, il Palermo in Australia

Il momento clou della tournée australiana sarà l’amichevole contro la Juventus, in programma martedì 11 agosto all’Optus Stadium.
“Questa storica opportunità – afferma l’amministratore delegato del club di viale del Fante, Giovanni Gardini – rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di internazionalizzazione del Palermo e testimonia l’attrattività del nostro club, non a caso inserito in un contesto internazionale insieme a realtà come Inter, Juventus e Milan. Sarà anche una preziosa occasione per rafforzare il legame con la nostra comunità all’estero: il Palermo è un club con radici profonde e una base di tifosi diffusa in tutto il mondo”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI