Calcio, il Palermo in Australia: amichevole con la Juventus, la data

L'annuncio dell'amministratore delegato del club di viale del Fante, Giovanni Gardini

PALERMO – Per la prima volta il Palermo calcio sbarca in Australia per una tappa storica della preparazione pre campionato 2026. Il club rosanero parteciperà ad agosto a “Calcio Italiano” a Perth che coinvolge anche Inter, Juventus e Milan.

Calcio, il Palermo in Australia

Il momento clou della tournée australiana sarà l’amichevole contro la Juventus, in programma martedì 11 agosto all’Optus Stadium.

“Questa storica opportunità – afferma l’amministratore delegato del club di viale del Fante, Giovanni Gardini – rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di internazionalizzazione del Palermo e testimonia l’attrattività del nostro club, non a caso inserito in un contesto internazionale insieme a realtà come Inter, Juventus e Milan. Sarà anche una preziosa occasione per rafforzare il legame con la nostra comunità all’estero: il Palermo è un club con radici profonde e una base di tifosi diffusa in tutto il mondo”.