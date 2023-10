Calcio scommesse, non solo Tonali, Fagioli e Zaniolo: coinvolti 10 giocatori

Le indagini della procura di Torino si allargano

TORINO – Terremoto scommesse nel calcio italiano: non solo Tonali, Fagioli e Zaniolo: gli indagati sarebbero una decina. Un avviso di garanzia è stato fatto notificare dalla procura di Torino ai calciatori Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo. L’iniziativa rientra dell’inchiesta sulle scommesse illecite in cui compare anche il nome del bianconero Nicolò Fagioli, poi autodenunciatosi alla Figc. A Tonali e Zaniolo l’atto è stato consegnato dai carabinieri a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale che domani sera sarà impegnata nella sfida di qualificazione agli Europei Germania 2024 contro Malta. Il coinvolgimento dei due azzurri era stato anticipato da Fabrizio Corona nel pomeriggio. Oggi allenamento a Coverciano con i due calciatori sostituiti da Matteo Politano del Napoli e Samuele Ricci del Torino.

Ma l’inchiesta sembra destinata a scatenare un vero e proprio terremoto nel calcio italiano. Secondo alcune indiscrezioni i giocatori coinvolti nell’inchiesta della procura di Torino sarebbero almeno una decina, non solo quindi i tre azzurri a cui al momento è stato notificato l’avviso di garanzia. Per l’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva i tesserati non possono scommettere sugli incontri di Figc, Uefa e Fifa. Lo stesso articolo prevede una pena di tre anni di squalifica. Che possono ridursi in caso di collaborazione all’indagine. Le società potrebbero sospendere gli stipendi ai giocatori o addirittura arrivare alla risoluzione del contratto.