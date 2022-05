Calcio, Catania: pubblicata la manifestazione d’interesse

L'annuncio durante una conferenza stampa a Palazzo degli Elefanti.

CATANIA – Alla voce Avvisi della home page del sito internet istituzionale www.comune.catania.it è pubblicata la manifestazione d’interesse per l’acquisizione di proposte per l’iscrizione di una squadra di calcio al campionato interregionale di serie D, da sottoporre, in seguito, alla approvazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La documentazione dovrà pervenire entro le ore 13:00 di sabato 18 giugno 2022 all’indirizzo pec: comune.catania@pec.it

I contenuti del documento sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e dall’assessore allo Sport Sergio Parisi.

“Requisiti etici e morali per chi si vuole spendersi per la città, una governance qualificata, un business plan che accompagna il piano dell’attività sportiva e poi una richiesta di riconoscimento bancario rispetto al merito creditizio”, ha evidenziato Bonaccorsi ai giornalisti che hanno chiesto quali sono i pilastri focali della manifestazione di interesse su cui puntano. “Difficile ottenere una risposta immediata dalla Figc, ma non volevamo aspettare luglio – dice invece Parisi – e quindi lo abbiamo fatto prima aspettando poi quella che sarà la risposta ufficiale della Figc”.