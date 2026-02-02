Il Palermo chiude il calciomercato con Rui Modesto: arriva dall’Udinese

Il suo contratto è stato l'ultimo contratto depositato di questa sessione invernale

A pochi istanti dal gong finale della sessione invernale di calciomercato, il Palermo ha chiuso questa finestra di trasferimenti con un ultimo arrivo: Rui Modesto è rosanero. Il calciatore portoghese, reduce dall’esperienza con l’Udinese, arriva in Sicilia con la formula del prestito e obbligo di riscatto.

Rui Modesto, classe 1999, si è messo in luce soprattutto nel campionato svedese con la maglia dell’AIK, dove ha collezionato numeri importanti in termini di assist e gol, attirando l’attenzione dell’Udinese. La sua dote principale è la progressione palla al piede, unita a una buona capacità di cross, caratteristiche che lo rendono un elemento ideale per le idee tattiche di mister Inzaghi.

Con il club friulano, in massima serie, ha collezionato 23 presenze (e anche 2 in Coppa Italia) condite da 2 assist. Il contratto del terzino portoghese è stato l’ultimo contratto depositato di questa sessione invernale di calciomercato: alle 19:59:57 è ufficialmente diventato un calciatore rosanero.