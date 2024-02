Palermo, Chaka Traorè è in città: il primo scatto con la maglia rosanero

Il nuovo attaccante dei rosa ha raggiunto il capoluogo siciliano in serata

PALERMO – Chaka Traorè è arrivato a Palermo. A poche ore dal gong finale della sessione invernale di calciomercato, il Palermo ha ufficializzato l’acquisto in prestito dal Milan dell’attaccante ivoriano. Una trattativa lampo che si è conclusa in breve tempo, con la soddisfazione del direttore sportivo dei rosanero Leandro Rinaudo.

Il classe 2004 è atterrato pochi istanti fa all’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo. In serata ha raggiunto il capoluogo siciliano, dove inizierà a tutti gli effetti la sua esperienza in rosanero. Nella giornata di venerdì 2 febbraio, il calciatore sarà allo stadio “Renzo Barbera” per assistere alla gara della sua nuova squadra contro il Bari. Traorè ha sposato il progetto del club del City Football Group fino al 30 giugno 2024.

Nella foto in evidenza il primo scatto del calciatore con la maglia rosanero nei pressi dell’impianto sportivo di viale del Fante.