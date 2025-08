Palermo, Lund in prestito al Colonia: “Sono pronto per questa sfida”

Il terzino americano va a giocare in Bundesliga

Il Palermo, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver ceduto al Colonia il calciatore Kristoffer Lund. “Il difensore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione. A Kristoffer un ‘in bocca al lupo’ da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge nella nota dei rosanero.

Kristoffer Lund è nato il 14 Maggio 2002 a Kerteminde, in Danimarca. Ha anche la cittadinanza americana perché la mamma è nata negli Stati Uniti e spesso è stato convocato in nazionale. Nell’estate del 2023 il suo approdo al Palermo e proprio con la maglia rosanero il terzino ha totalizzato 68 presenze e 3 gol.

“Quando ho saputo dell’interesse del Colonia, ho subito voluto saperne di più. È un club con grande tradizione, una tifoseria fantastica e gioca in Bundesliga, uno dei migliori campionati d’Europa. Mi sento pronto per questa sfida e voglio dimostrare il mio valore: per questo ho scelto il Colonia”, ha dichiarato Lund ai microfoni ufficiali del suo nuovo club che milita in Bundesliga, la prima divisione tedesca.

Foto in alto dalla pagina Facebook del Colonia.