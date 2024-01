Mateju saluta Palermo: “Ringrazio città e squadra. Vi auguro il meglio”

Il difensore si trasferisce allo Spezia

Ales Mateju dice addio ai colori rosanero. Il duttile difensore ceco, arrivato a Palermo nell’estate del 2022, aspetta solo l’ufficialità per il suo trasferimento allo Spezia. Già in Liguria da diverse ore, infatti, il calciatore ha svolto le visite mediche e a breve sarà a tutti gli effetti a disposizione del tecnico Luca D’Angelo.

Con un post su Instagram Mateju ha deciso quindi di salutare quella che si appresta ad essere la sua ex squadra. “Ringrazio tutta la città e la squadra del Palermo, non è facile per me andare via. Ho conosciuto una grande città, tifosi e compagni. Auguro a tutto il Palermo il meglio per il futuro. Forza Palermo sempre”, scrive il difensore sul noto social network. Di seguito il post in questione.