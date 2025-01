Calciomercato Palermo, le mosse di Osti per il nuovo modulo di Dionisi

Il ds è vigile per affondare il colpo decisivo al momento giusto

Il Palermo cambia faccia. Nonostante una preparazione estiva incentrata su un sistema di gioco ben preciso (4-3-3), poi attuato nella prima parte di stagione di Serie B, la squadra di mister Dionisi ha già iniziato un processo di metamorfosi interna. Il passaggio dalla difesa a 4 a quella a 3 è stato avviato già da un po’ e dall’ultima gara contro il Modena (vinta 2-0) i rosanero sono passati in maniera chiara al 3-5-2. Il nuovo sistema di gioco dei siciliani determinerà anche i prossimi movimenti di mercato del Palermo.

Il direttore sportivo dei rosanero Carlo Osti lo aveva anticipato in conferenza stampa, il tecnico del Palermo lo ha confermato alla ripresa del campionato. La squadra del capoluogo siciliano va sempre più verso l’utilizzo del 3-5-2, che ha già portato i suoi frutti, e questo modulo cambierà le strategie in sede di calciomercato invernale (la finestra termina il 3 febbraio). Al Palermo, a questo punto, serve quasi sicuramente un difensore centrale, un esterno mancino e un attaccante. Ulteriori innesti potranno essere valutati in base a uscite o occasioni che si presenteranno da qui a fine mercato.

Diversi i nomi che si susseguono nelle ultime ore, ma ancora nessuna azione concreta. Sono tante le proposte che il ds del club di viale del Fante riceve, senza però concludere nessuna trattativa, almeno per il momento. Sul fronte uscite le pedine più calde sono quelle di Saric e Insigne, comunque non certi di lasciare il capoluogo siciliano. Con le valigie in mano, invece, ci sono Peda, Buttaro e Appuah, che dovrebbero andare a trovare più spazio altrove. Il Palermo valuta diverse occasioni e il ds Carlo Osti è vigile per affondare il colpo decisivo al momento giusto.