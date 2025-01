Calciomercato Palermo, Pohjanpalo saluta commosso i tifosi del Venezia

Per Magnani si attende l'ufficialità. Il ds Carlo Osti non si ferma qui

Joel Pohjanpalo ha salutato con gli occhi lucidi i tifosi del Venezia. Ieri sera, al termine del derby contro l’Hellas Verona che si è esaurito sul risultato di 1-1, l’attaccante finlandese ha applaudito con commozione i sostenitori arancioneroverdi presenti al “Penzo”. Un saluto al sapore di addio: non appena il club lagunare troverà un sostituto, il centravanti del Venezia sarà pronto al trasferimento verso Palermo.

L’accordo tra le due società è stato trovato sulla base di circa 4 milioni di euro, mentre Pohjanpalo avrà un contratto di tre anni e mezzo (opzione per il quarto) e ben oltre un milione di euro di ingaggio. Movimento in uscita anche dall’altra sponda del derby veneto: il difensore Giangiacomo Magnani dell’Hellas Verona è ormai prossimo a vestire la maglia rosanero.

Il calciatore classe 1995 non è stato neanche convocato per l’incontro e l’ufficialità del trasferimento potrebbe arrivare a breve. Il club di viale del Fante verserà alla società gialloblù circa 500 mila euro di indennizzo, considerato che il contratto di Magnani era in scadenza il prossimo giugno. Dunque innesti importanti in attacco e in difesa per la rosa di mister Dionisi con gli arrivi di Pohjanpalo e Magnani (Henry saluterà i rosanero).

Palermo, le altre idee del ds Osti

Resta caldo l’asse tra Palermo e Venezia per un possibile scambio di calciatori. Diakité potrebbe raggiungere il club veneto in massima serie, mentre nel capoluogo siciliano dovrebbe arrivare Antonio Candela (classe 2000). Sempre in difesa il Palermo guarda con interesse lo svincolato Koffi Djidji, ex calciatore del Torino.

Per quanto riguarda il centrocampo, l’idea della società rosanero è quella di provare a portare in Sicilia Luca Mazzittelli dal Como, ma è ancora tutto in divenire. Resta da valutare anche il possibile arrivo di un terzo portiere. Il ds del Palermo Carlo Osti è al lavoro per chiudere diversi colpi negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato.

Foto in evidenza dal profilo Instagram di Joel Pohjanpalo