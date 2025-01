Calciomercato Palermo, cosa manca per l’arrivo di Pohjanpalo dal Venezia

Con l'arrivo del finlandese potrebbe andare ai saluti Henry

Il Palermo si avvicina sempre di più a chiudere un colpo importante nella sessione invernale di calciomercato. È sempre più vicino l’arrivo di Joel Pohjanapalo, attaccante del Venezia classe 1994 che finora ha totalizzato 6 reti in 19 presenze in Serie A. Un acquisto importante che andrebbe a certificare la voglia del club rosanero di realizzare una seconda parte di stagione da protagonista.

L’intesa tra la società di viale del Fante e l’entourage del calciatore è già stata trovata. Pohjanpalo a Palermo avrà un ingaggio migliore e un contratto più lungo (attualmente il suo con i lagunari scade a giugno 2027). Nonostante il suo attaccamento alla città veneta, l’accordo per trasferirsi in Sicilia c’è già.

Adesso ci sono da limare i dettagli tra i due club. La distanza tra l’offerta del Palermo e la richiesta del Venezia si riduce sempre di più e nelle prossime ore si potrebbe giungere ad un accordo definitivo. I rosanero giocheranno domenica alle 15.00 sul campo della Reggiana, mentre i lagunari saranno impegnati lunedì sera nel delicato derby salvezza con il Verona.

Intanto anche Giangiacomo Magnani, difensore dell’Hellas, è sempre più vicino a vestire la maglia rosanero. Anche qui pochi dettagli da limare per un accordo trovato quasi subito e senza alcun tipo di intoppo. Per le uscite in casa rosanero, oltre ai dubbi che persistono su Saric e Insigne, potrebbe andare ai saluti pure Thomas Henry (piace alla Samp), proprio con il possibile arrivo di Pohjanpalo.

Foto in evidenza dal profilo Instagram di Joel Pohjanpalo