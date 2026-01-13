Palermo, possibile il ritorno di Magnani: si apre l’ipotesi del rientro

Il difensore, la scorsa estate, era andato in prestito alla Reggiana

Il Palermo potrebbe presto riabbracciare Giangiacomo Magnani. Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’operazione si farà: il difensore, attualmente in prestito alla Reggiana, sarebbe pronto a interrompere anticipatamente il suo trasferimento in Emilia per tornare a vestire la maglia rosanero.

Il nome di Magnani è tornato d’attualità nei piani di mercato del Palermo in vista della sessione invernale di gennaio, con la dirigenza del club siciliano al lavoro per definire i dettagli. Le parti, infatti, stanno limando gli ultimi aspetti dell’accordo per consentire difensore centrale di fare ritorno a Palermo già nelle prossime settimane.

Per il Palermo sarebbe un rinforzo importante: Magnani, classe 1995, è già stato tesserato dai rosanero nella scorsa stagione e può contare su un’ampia esperienza in Serie A e Serie B, maturata tra Hellas Verona, Brescia e Sampdoria tra le altre. Il suo ritorno rappresenterebbe non solo un innesto di qualità in una retroguardia fin qui solida.

Il centrale emiliano era stato ceduto in prestito alla Reggiana la scorsa estate per motivi familiari, scelta che gli ha permesso di stare vicino agli affetti più cari e affrontare situazioni personali delicate. Ora, con il suo rientro in Sicilia, il club rosanero potrebbe beneficiare di nuova energia e di maggiore profondità in reparto.