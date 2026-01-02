Calciomercato, Bardi lascia il Palermo: il portiere va al Mantova

Ufficiale il trasferimento in prestito

È ufficiale il primo trasferimento del Palermo in questa sessione invernale di calciomercato. Il portiere Francesco Bardi raggiunge a titolo temporaneo il Mantova. La trattativa con il club lombardo si è perfezionata nelle ultime ore e Bardi è pronto a iniziare una nuova avventura per aiutare i virgiliani nel loro obiettivo di salvezza in serie cadetta. A rendere noto il prestito è il sito ufficiale della Lega Serie B.

Per il portiere classe 1992, l’esperienza al Palermo, durata pochi mesi dallo scorso agosto, ha rappresentato una importante parentesi. Arrivato per portare esperienza e affidabilità sotto porta, Bardi si è messo a disposizione della squadra con professionalità. Tuttavia, con l’evoluzione delle scelte tattiche e la necessità di Inzaghi di gestire gli slot in vista della seconda parte della stagione, la sua partenza è stata concordata di comune accordo.

La destinazione scelta da Bardi è il Mantova, compagine di Serie B che punta a conquistare punti preziosi per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. A facilitare l’operazione di mercato è stato Leandro Rinaudo, attuale direttore sportivo del Mantova ed ex dirigente proprio del Palermo.

Questo tipo di soluzione garantisce al giocatore l’opportunità di giocare con continuità e al Mantova la possibilità di assicurarsi una risorsa di valore per il proprio progetto sportivo. I tifosi del Palermo ricordano Bardi per la sua dedizione e professionalità in maglia rosanero, anche se la sua permanenza sotto il cielo siciliano è stata breve. Il portiere è stato protagonista lo scorso agosto nel match di Coppa Italia vinto dalla squadra di Inzaghi contro la Cremonese. Per lui anche una presenza in campionato, alla prima giornata contro la Reggiana.