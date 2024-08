Il Palermo prova a chiudere per Mateusz Wieteska del Cagliari

Colpo dalla Serie A per la difesa dei rosanero

Il Palermo prova a chiudere il colpo in difesa. Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, nel corso di un programma andato in onda su Sky Sport, si è espresso in merito a una trattativa che i siciliani potrebbero concludere in breve tempo.

La società di viale del Fante, infatti, sarebbe molto interessata al difensore del Cagliari Mateusz Wieteska. L’interesse potrebbe presto trasformarsi in un affondo finale e così il Palermo andrebbe a rinforzare ulteriormente il reparto difensivo rosanero.

Wieteska è un difensore centrale classe 1997 polacco. La scorsa stagione è arrivato per la prima volta in Italia, proprio al Cagliari, totalizzando 19 presenze in Serie A. Per lui anche diverse presenze in Ligue 1 (Serie A in Francia) e nel massimo campionato polacco, oltre ad alcune apparizioni anche in Europa League e Champions League.

Foto in alto dal profilo Instagram di Mateusz Wieteska