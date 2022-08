Calderone difende Schifani: “Cracolici non inventi bugie”

Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia all'Ars, replica al deputato del Pd Antonello Cracolici, dopo il paragone con Cuffaro

PALERMO – “Cracolici non avendo nulla a cui aggrapparsi fa dichiarazioni tipiche di chi non ha nulla da perdere”. Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia all’Ars replica al deputato del Pd Antonello Cracolici che, intervistato da LiveSicilia (LEGGI QUI), aveva paragonato la candidatura di Schifani a quella di Cuffaro, per le pendenze giudiziarie, anche se, a carico dell’ex presidente del Senato, non c’è alcuna contestazione di mafiosità.

La replica

“Nell’attuale processo Montante – sottolinea Calderone – a nessuno degli imputati viene contestato il reato di mafia e men che meno al presidente Schifani per cui l’accostamento alla vicenda Cuffaro è dolosamente pretestuoso”. Rispetto alle accuse, Schifani si è detto sempre estraneo.

“Cracolici – conclude Calderone – si occupi di trovare i voti per se stesso e non inventarsi palesi bugie con l’obiettivo di adottare la tecnica del mascariamento”.