Caldo a Catania, Sant’Egidio: “Non lasciare soli gli anziani”

I consigli contro l'isolamento dei più fragili.

A Catania l’assenza di energia elettrica e di acqua in diverse zone della città ha generato un’emergenza che rende difficile la vita in città. La Comunità di Sant’Egidio – oltre ad auspicare un intervento delle autorità preposte al fine di garantire almeno l’acqua con l’invio di autobotti – continua a monitorare la condizione degli anziani del centro storico con visite e telefonate.

Considerando le alte temperature e, a causa dell’assenza di acqua ed energia elettrica, della minore possibilità di difendersi dai rischi ai quali il caldo espone la popolazione – particolarmente i più anziani – Sant’Egidio è impegnata a diffondere “10 consigli per una città contro l’isolamento” ovvero un insieme di buone pratiche che aiutano a costruire una città più solidale e attenta ai bisogni della popolazione ultra sessantacinquenne.

Sono consigli semplici, magari quelli della nonna, ma se diffusi e ben praticati possono fare la differenza in quest’estate segnata da un caldo anomalo e varie difficoltà.

La Comunità di Sant’Egidio inoltre, fiduciosa nelle indicazioni meteo che segnalano un abbassamento rilevante delle temperature nei prossimi giorni, prepara la partecipazione di tanti anziani alla “festa dei nonni e degli anziani” indetta da Papa Francesco.

A Catania verrà celebrata il prossimo 26 luglio nel cortile dell’Arcivescovado con una liturgia presieduta da mons. Luigi Renna e, a seguire, con uno spettacolo teatrale.

Walter Cerreti, responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Catania, così interviene: “La Festa dei nonni che organizziamo per la seconda volta insieme all’Arcidiocesi è un appuntamento importante per contrastare la solitudine che interessa tante persone che trascorrono l’estate in città, ma è anche l’occasione per raccontare l’alleanza tra nonni e nipoti, tra i più giovani e gli anziani. Proprio in questi giorni i nostri bambini della Scuola della Pace hanno svolto attività sul tema e parteciperanno alla festa dei nonni”.

Appuntamento a Catania alle h 18.00 in via Vittorio Emanuele 159.