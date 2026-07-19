Caldo afoso e fiamme, domenica da bollino rosso in Sicilia

Superlavoro per vigili del fuoco e Protezione civile

Caldo e fiamme. Un mix che colpisce la Sicilia. Sono decine gli interventi interventi. I fronti del fuoco più gravi ad Agira, Enna, Modica, Bolognetta, Prizzi, San Giuseppe Jato e San Cipirello a cui si riferiscono le immagini.

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Le fiamme sembra siano partite dall’ex area attrezzata della “scala di ferro” per propagarsi, spinte dal vento, fino alla zona degli scavi archeologici. In azione i Canadair.

Per la giornata di oggi, domenica 19 luglio, la Protezione civile ha lanciato l’allerta rossa per ondate di calore: sono previste temperature massime percepite superiori ai 40 gradi.