 Caldo e incendi, domenica da bollino rosso in Sicilia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Caldo afoso e fiamme, domenica da bollino rosso in Sicilia

Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Superlavoro per vigili del fuoco e Protezione civile
ALLERTA
di
1 min di lettura

Caldo e fiamme. Un mix che colpisce la Sicilia. Sono decine gli interventi interventi. I fronti del fuoco più gravi ad Agira, Enna, Modica, Bolognetta, Prizzi, San Giuseppe Jato e San Cipirello a cui si riferiscono le immagini.

Leggi anche

Via D’Amelio, la cronaca di una strage e il diario di una catastrofe

L’antimafia delle illusioni

Patrizia Di Dio, il racket e la concretezza di un impegno in città

Le fiamme sembra siano partite dall’ex area attrezzata della “scala di ferro” per propagarsi, spinte dal vento, fino alla zona degli scavi archeologici. In azione i Canadair.

Per la giornata di oggi, domenica 19 luglio, la Protezione civile ha lanciato l’allerta rossa per ondate di calore: sono previste temperature massime percepite superiori ai 40 gradi.

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI