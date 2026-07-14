Caldo, bollino rosso in aumento: giovedì 15 città col bollino rosso 

L'allerta sarà massima per le ondate di calore

ROMA – Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore, in vista del picco di caldo previsto per metà settimana: domani saranno sette per passare a 15 nella giornata di giovedì 16 luglio.

Domani le città più calde saranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino. Giovedì, oltre a queste, avranno il bollino rosso del ministero della Salute anche Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Il bollino Rosso (Livello 3) indica un’emergenza caldo con ondate di calore prolungate e forte rischio generale per la salute, anche per persone giovani e in buone condizioni.