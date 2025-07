Caldo e rischio incendi a Palermo, allerta della protezione civile

Il bilancio dei roghi in Sicilia

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso di allerta arancione e pericolosità media per rischio incendi e una temperatura massima percepita di 34 gradi centigradi per le prossime 24 ore a Palermo.

Intanto si fa il bilancio degli incendi in questo sabato 12 luglio. Sono stati dieci gli incendi che hanno visto impegnati la protezione civile, i forestali e i vigili del fuoco in Sicilia.

La provincia di Catania risulta la più interessata, con diversi zone colpite dai roghi. Un primo incendio è divampato nel Villaggio Delfino-Vaccarizzo a Catania. Altri roghi a San Michele di Ganzaria, al bivio Gigliotto, a Belpasso, in viale Giove e nel quartiere Librino.

Anche in provincia di Ragusa ci sono stati diversi interventi delle squadre antincendio. A Scicli, in contrada Baia Samuele, sulla strada provinciale 20 tra Comiso e Santa Croce Camerina. Qui è intervenuto anche un elicottero per aiutare le squadre a terra.

Nella provincia di Trapani, si sono verificati incendi a Castelvetrano, nei pressi dell’ex Campo di Aviazione, a Marsala, in via Salemi, e in provincia di Palermo a San Giuseppe Jato. Fiamme anche a Licata, in provincia di Agrigento, sulla strada comunale Marcotta.